Россиянам рассказали про опасность отказа от молочной продукции

Врач-диетолог Марина Аплетаева заявила, что отказ от употребления молочных продуктов может привести к возникновению серьезных проблем со здоровьем. Интервью с экспертом приводит сайт «Ридус».

По ее словам, молочные продукты являются хорошим источником полноценного животного белка, витамина D, пробиотиков и кальция. Диетолог отметила, что все эти компоненты получить из растительной еды достаточно сложно. Отказ от продуктов животного происхождения может привести к дефициту питательных веществ, сообщила «Политика сегодня».

«В употреблении молочных продуктов важна регулярность: их нужно есть ежедневно примерно по две-три порции в день, для того, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества в полном объеме», — добавила эксперт.

Например, дефицит кальция негативно влияет на здоровье детей. По словам медика, у малышей может нарушится развитие скелета. Кроме того, от неполноценного питания страдают и люди в возрасте. Недостаточное употребление молочной продукции снижает плотности костей, а недостаток витамина D может плохо сказаться на работе иммунной системы.