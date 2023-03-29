29 марта 2023, 18:03
Россиянам рассказали, при каких заболеваниях не рекомендуется есть яйца
Яйца необходимо исключить из своего рациона тем людям, которые страдают аутоимунными заболеваниями. Об этом сообщил сайт Interia.
Отмечается, что врачи также рекомендуют отказаться от употребления этого продукта пациентам с диабетом. Кроме того, не стоит включать яйца в свой рацион людям с индивидуальной непереносимостью белка.
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Как сообщило Nation News, вещества, которые входят в состав продукта, могут усилить воспалительные процессы в организме.
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