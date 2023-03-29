Здоровье 29 марта 2023, 18:03 Россиянам рассказали, при каких заболеваниях не рекомендуется есть яйца

Читать 360tv в

Яйца необходимо исключить из своего рациона тем людям, которые страдают аутоимунными заболеваниями. Об этом сообщил сайт Interia.

Отмечается, что врачи также рекомендуют отказаться от употребления этого продукта пациентам с диабетом. Кроме того, не стоит включать яйца в свой рацион людям с индивидуальной непереносимостью белка.

Реклама

Как сообщило Nation News, вещества, которые входят в состав продукта, могут усилить воспалительные процессы в организме.