Россиянам рассказали, при каких болезнях нельзя управлять автомобилем

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru заявил, что вождение автомобиля может быть смертельно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Нарушение сердечного ритма — это бомба замедленного действия. Человек может умереть прямо за рулем. Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров. На предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. А в быту каждый сам рискует, исходя из собственных соображений. Человек, у которого давление 200 на 100, может этого не знать. Он сядет за руль и может неожиданно потерять сознание», — сообщил Звонков.

Медик добавил, что также нельзя садиться за руль людям с катарактой, глаукомой и после перенесенного инсульта.

«При глаукоме может поменяться цветовосприятие очень сильно. При катаракте происходит выпадение полей зрения. Не стоит садиться за руль после перенесенного инсульта. Если реабилитация прошла полностью, человек чувствует себя нормально, реакция у него не пострадала, то после консультации невролога он может вернуться к вождению <…>», — сказал врач.

Он отметил, что перед получением прав обязательно необходимо осмотреться у психоневролога и невропатолога.