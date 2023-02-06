Здоровье 06 февраля 2023, 17:41 Россиянам рассказали, почему занимающиеся спортом люди не могут похудеть Гормоны играют существенную роль в снижении скорости похудения freepik

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Некоторые люди при регулярных физических тренировках никак не могут сбросить избыточный вес. О причинах замедленного процесса похудения рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, гормоны играют большую роль в снижении скорости похудения. Например, при хроническом стрессе и некачественном сне уровень гормона кортизола в крови повышается, тем самым стимулирует висцеральное ожирение и не дает человеку избавиться от лишних килограммов.

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Также занимающимся спортом людям будет трудно похудеть при повышенном эстрогене в крови — он нарушает метаболизм и способствует накоплению лишнего веса. При таких проблемах диетолог порекомендовала поддерживать работу нервной системы в норме и побольше времени давать организму на восстановление после тренировок.

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