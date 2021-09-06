Россиянам рассказали, почему травы для чая лучше выращивать самим

Эксперты рассказали, какую пользу для организма приносит сбор из трав, а также почему травной чай лучше всего заготавливать самому. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на статью в журнале Natural News.

Отмечено, что чай, изготовленный на заводе, чаще всего проходит полную обработку. Затем его помещают в пластиковую емкость, хранение в которой не является полезным. Лучшего всего выращивать травы для чая самостоятельно. Это можно делать у себя в саду, либо на подоконнике в квартире.

Большое содержание различных витаминов и антиоксидантов в чае благоприятно влияет на иммунную систему человека. Травы, содержащиеся в напитке, могут улучшить здоровье пищеварительной системы, предотвратить простуду, снизить кровяное давление, уменьшить воспаление, снять беспокойство и стресс.

Для травяной смеси можно использовать большое количество трав. Наиболее ценные и популярные среди них следующие: базилик, ромашка, кинза, фенхель, имбирь, жасмин, лаванда, мелисса, лемонграсс, лимонная вербена, майоран, мята, розмарин, мудрец, стевия, зверобой, тимьян и другие.