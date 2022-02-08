Россиянам рассказали, почему шпинат не стоит употреблять с йогуртом

Шпинат является крайне полезным продуктом, однако его не стоит употреблять в сочетании с йогуртом. Таким мнением поделилась врач-диетолог Бютель Мерд. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Turkiye.

Шпинат обладает большим количеством витаминов и минералов. При этом в нем содержится большое количество калорий. На 100 граммов продукта содержится около 150 килокалорий.

Врач подчеркнула, что шпинат является сезонным продуктом. Каждый лист необходимо держать в воде с уксусом, очистив до этого от сорняков. Также перед тем, как есть шпинат, его важно тщательно промыть под водой.

Мерд отметила, что шпинат ни в коем случае нельзя употреблять в сочетании с йогуртом, так как последний богат кальцием. При этом оба данных продукта богаты железом, однако организм не способен усвоить это вещество одновременно из двух продуктов. В результате принести пользы для своего здоровья не получится.

Специалист обратила внимание на тот факт, что шпинат крайне полезен для иммунной системы. С помощью него можно проводить профилактику инфекционных заболеваний.