Здоровье 28 апреля 2023, 03:24 Гастроэнтеролог рассказал, почему шашлык нельзя запивать алкоголем Гастроэнтеролог Кашух: алкоголь вместе с шашлыком могут нанести вред поджелудочной железе Pxhere

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Употребление алкоголя оказывает негативное влияние на весь организм. А в сочетании с жирным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы. Об этом в разговоре с «Известиями»рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист объяснила, что алкогольные напитки выводят из организма воду, а вместе с ней уходят минералы, в числе которых калий, кальций, магний и цинк.

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«Под действием спиртного хуже всасываются витамины, а „дуэт“ жирного мяса и алкоголя повышает риск повреждения поджелудочной железы», — предупредила Кашух.

На пикнике с шашлыками врач рекомендовала отказаться от спиртного. Особенно следовать этой рекомендации нужно тем людям, у которых имеются острые и хронические заболевания ЖКТ, а также проблемы с сосудами и сердцем.

В ГУ МЧС России по Московской области ранее напомнили о том, что разведение открытого огня на территории региона грозит штрафом до 15 тысяч рублей для физических лиц. Юридическим лицам за нарушение закона придется заплатить от 300 до 40 тысяч рублей. Также жителям и гостям Подмосковья напомнили о правила приготовления мяса на природе. Готовить шашлыки разрешено только в специально оборудованных местах.