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    26 августа 2021, 10:53

    Россиянам рассказали, почему осенью не стоит налегать на фрукты

    Оксана Лавнюженко

    Спортивный нутрициолог Дарья Савельева сообщила, что не стоит злоупотреблять фруктами, который продают в начале осени по очень дешевой цене. По ее словам, последствия могут быть не самыми радужными. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

    Россиянам рассказали, почему осенью не стоит налегать на фрукты

    «У людей такой нарратив в голове, а еще есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты — это еда сезонная, и, пока сезон, надо их есть изо всех сил. Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, и в животе начинает бурчать. Все плохо становится, но они не могут остановиться, поскольку в голове сидит представление, что „надо“», — сообщила специалист.

    Она отметила, что есть фрукты полезно и нужно в любое время года, но все должно быть в меру. Например, яблоки не рекомендуется употреблять более двух раз в день. В них содержится большое количество сахара. Любые фрукты, по словам Савельевой, нужно съедать в пределах терапевтической дозы, то есть максимум по 200 граммов в день.