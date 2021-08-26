Россиянам рассказали, почему осенью не стоит налегать на фрукты

Спортивный нутрициолог Дарья Савельева сообщила, что не стоит злоупотреблять фруктами, который продают в начале осени по очень дешевой цене. По ее словам, последствия могут быть не самыми радужными. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

«У людей такой нарратив в голове, а еще есть традиция и ментальность, которые говорят, что фрукты — это еда сезонная, и, пока сезон, надо их есть изо всех сил. Сами люди потом жалуются, что наедаются яблоками, перестают контролировать аппетит, у них подскакивает вес, и в животе начинает бурчать. Все плохо становится, но они не могут остановиться, поскольку в голове сидит представление, что „надо“», — сообщила специалист.

Она отметила, что есть фрукты полезно и нужно в любое время года, но все должно быть в меру. Например, яблоки не рекомендуется употреблять более двух раз в день. В них содержится большое количество сахара. Любые фрукты, по словам Савельевой, нужно съедать в пределах терапевтической дозы, то есть максимум по 200 граммов в день.