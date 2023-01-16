Здоровье 16 января 2023, 16:52 Россиянам рассказали, почему нельзя выспаться впрок Продолжительный сон по выходным не может устранить нарушения обмена веществ Unsplash

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Регулярный недосып способен привести к хронической усталости, тревожным состояниям и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Однако восполнить недосып только в выходные не получится. Подробнее об этом рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Сурненкова в беседе с Life.

По словам специалиста, попытки выспаться в выходные не приведут к необходимому результату, так как сон в эти дни не способен устранить нарушения в регуляции обмена веществ.

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Налаживание режима сна должно проходить постепенно, для этого можно придерживаться некоторых правил. Так, человеку желательно ложиться спать в одно и то же время и в будни, и в выходные. Кроме того, врач посоветовала в вечернее время создать в спальне расслабляющую и успокаивающую обстановку.

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