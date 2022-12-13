13 декабря 2022, 13:21
Россиянам рассказали, почему нельзя смешивать разные виды алкоголя
Нарколог Юлия Перминова: нельзя ни повышать, ни понижать градус
При праздновании мероприятий на протяжении всего застолья стоит отдать предпочтение одному виду алкоголя, не нужно смешивать различные его виды. Об этом сообщила нарколог Юлия Перминова в интервью «Тульской службе новостей».
По словам специалиста, смешивать между собой виды спиртного не рекомендуется из-за различной крепости, это может негативно сказываться на работе организма.
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Многие считают, что все-таки повышать градус можно, однако это является заблуждением.
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