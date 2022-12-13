Здоровье 13 декабря 2022, 13:21 Россиянам рассказали, почему нельзя смешивать разные виды алкоголя Нарколог Юлия Перминова: нельзя ни повышать, ни понижать градус

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При праздновании мероприятий на протяжении всего застолья стоит отдать предпочтение одному виду алкоголя, не нужно смешивать различные его виды. Об этом сообщила нарколог Юлия Перминова в интервью «Тульской службе новостей».

По словам специалиста, смешивать между собой виды спиртного не рекомендуется из-за различной крепости, это может негативно сказываться на работе организма.

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Многие считают, что все-таки повышать градус можно, однако это является заблуждением.

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