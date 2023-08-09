Здоровье 09 августа 2023, 17:19 Россиянам рассказали, почему нельзя переедать в жару Гастроэнтеролог Неронов: переедание в жару чревато проблемами с сердцем

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Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в разговоре с изданием РИАМО рассказал, что в жаркую погоду нужно вставать со стола немного голодным. Переедание во время зноя чревато проблемами с сердцем и сосудами.

Медик объяснил, что во время жары сосуды испытывают повышенную нагрузку. Если желудок будет переполнен, то возрастает риск сосудистых атак, написал сайт kp.ru.

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Люди с имеющимися проблемами сердца и сосудов находятся в самой высокой группе риска. Они могут столкнуться с инфарктом и инсультом, добавил Неронов. Здоровые — могут упасть в обморок после переедания в жаркую погоду.