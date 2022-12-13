13 декабря 2022, 11:24
Россиянам рассказали, почему не стоит сочетать чай и кофе с молоком
Диетолог Елена Соломатина: при добавлении молока в чай и кофе теряются полезные свойства
Большинство людей не представляют свое утро без чашечки кофе с молоком. Однако добавлять молоко в чай и кофе на постоянной основе не стоит, рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, при добавлении молока в кофейные или чайные напитки мы лишаем их полезных свойств. В среднем человеку рекомендуется выпивать не более четырех чашек горячих напитков в день. Из них только лишь в одну кружку можно добавить молока.
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Также Соломатина отметила, что благоприятней всего добавлять в кофе именно растительное молоко, однако, оно должно быть приготовлено в домашних условиях самостоятельно.
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