Здоровье 04 апреля 2023, 18:54 Россиянам рассказали, почему не стоит пить кипяченую воду

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Попадание в организм человека накипи, которая содержится в кипяченой воде, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова, сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, накипь в чайнике растворяется в желудке, после чего в кровь попадают вредные соединения солей. Этот процесс может привести к развитию инфаркта и образованию камней в почках.

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Диетолог порекомендовала пить чистую воду, в которой содержится большое количество магния и кальция.