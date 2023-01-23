Здоровье 23 января 2023, 12:10 Россиянам рассказали, почему не стоит есть пироги каждый день Диетолог Стародубова: избыточный по калорийности рацион приводит к лишнему весу

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Врач-диетолог Антонина Стародубова в разговоре с РИА «Новости» рассказала, почему не стоит есть пироги и другие мучные изделия каждый день.

По словам медика, избыточный по калорийности рацион питания неизбежно приводит к лишнему весу и ожирению. В день можно позволить себе два-три маленьких пирожка, если учесть, что у человека разнообразный и сбалансированный рацион питания.

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«Рекомендуемая калорийность зависит от пола, возраста и уровня физической активности. В любом случае порция выпечки не должна превышать 150-200 граммов и, конечно, не стоит употреблять ее ежедневно», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» диетолога.

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Самым калорийным считается слоеное тесто, далее идет сдобное. Наиболее безопасным является постное дрожжевое тесто, сказала Стародубова. Любителям пирогов диетолог порекомендовала делать начинку из полезных продуктов, практически не используя соль и сахар.