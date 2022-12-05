Здоровье 05 декабря 2022, 16:32 Россиянам рассказали, почему не стоит бояться наркоза Хирург Александр Вдовин: наркоз подбирается с учетом всех индивидуальных показателей

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Многие люди боятся решиться на различные виды операций из-за наркоза. Безопасность этой процедуры заключена в установленном регламенте, сообщил сайт Daily Moscow со ссылкой на пластического хирурга Александра Вдовина.

По данным «Царьграда», пациенты зачастую боятся не проснуться после наркоза. Однако, дозы для каждого человека подбираются строго в индивидуальном порядке с учетом веса и возраста.

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При пластической операции применяется комбинированный наркоз, который не способен вызвать каких-то осложнений на организм.

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