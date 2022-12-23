Здоровье 23 декабря 2022, 13:51 Россиянам рассказали, почему мытье головы в салоне красоты может быть причиной инсульта Инсульт может случиться из-за мытья головы в специальной раковине

Читать 360tv в

Все парикмахерские имеют оборудование в виде специальных раковин для мытья головы. Врач Анна Серга в интервью радиостанция Sputnik рассказала, для кого такие процедуры могут быть опасны.

По данным Nation News, мытье головы в специальной раковине может привести к инсульту. Эта вероятность практически равняется нулю, однако людям, которые имеют проблемы с сосудами, необходимо об этом знать и помнить.

Реклама

Если же у человека имеются какие-то медицинские противопоказания, лучше всего избегать такой нагрузки на сосуды при проведении процедуры.

Реклама