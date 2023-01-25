Здоровье 25 января 2023, 19:19 Россиянам рассказали, почему могут болеть родинки Боль на месте родинки может указывать на образование кисты

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Многие люди начинают подозревать у себя развитие онкологических заболеваний при боли на месте родинок и при их увеличении в размерах. О причинах болевых ощущений рассказала врач-онколог Замира Раджабова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, зачастую боль в родинках может указывать на травматизацию и образование кисты.

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Как сообщил сайт Utro.ru, доброкачественные образования могут привести к нагноениям, однако сразу подозревать у себя онкологию не стоит.