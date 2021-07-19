Россиянам рассказали, почему ковид начал быстрее поражать легкие

Распространение коронавируса теперь происходит быстрее, инфекция начала стремительнее поражать легкие. Если раньше болезнь проявляла себя на шестые или седьмые сутки, сейчас это происходит на третий или четвертый день заражения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24». Молекулярный биолог Максим Скулачев рассказал, с чем может быть связано подобное течение болезни и как ее можно замедлить. Интервью с научным сотрудником приводит радиостанция Sputnik.

Скулачев сообщил, что по наблюдению врачей, коронавирус действительно стал себя вести более агрессивно. Связано это с новым индийским дельта-штаммом. Он распространяется в организме человека более активно, чем предыдущий вид.

«Им легче заразиться, поскольку большее количество вируса выделяется зараженным человеком», — рассказал биолог.

Однако каких-то кардинальных отличий от других вариантов специалист не увидел. Лучшей защитой от дельта-штамма по-прежнему является тоже средство, что и от других, то есть вакцинация и формирование коллективного иммунитета.