09 декабря 2022, 22:54
Россиянам рассказали, почему хлебцы являются не самым полезным продуктом
Врач Наталья Павлюк: хлебцы не лучший вариант для здорового питания
Хлебцы принято считать продуктом, который в обязательном порядке стоит употреблять при диетах. Однако хлебцы не являются лучшим вариантом для похудения, сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Москве 24».
По словам специалиста, хлебцы содержат даже больше калорий, чем есть в хлебе. В этом продукте зачастую много вредных компонентов — например, маргарина и консервантов.
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Хлебцы принесут пользу для организма в случае, если их приготовить из цельнозерновой муки.
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