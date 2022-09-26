Россиянам рассказали, по каким признакам можно определить качественные пельмени | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 11:41 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, по каким признакам можно определить качественные пельмени Врач Соломатина: лучше всего выбирать пельмени категорий А или Б РИА Новости

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Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с изданием Ura.ru рассказала, по каким признакам можно понять, что пельмени являются качественными.

В первую очередь медик посоветовала обращать внимание на пельмени категорий А или Б.

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«В магазине нужно смотреть на категорию. Чем она выше категория, тем больше мяса. У нас в основном представлены с категории Б. В категории А где-то 80% должно быть мяса. В категории Б примерно 60-80%, в категории В — уже 40-60%, Г — 20-40, Д — 20% и меньше. В последней может быть все что угодно: соя, крахмал, манка. Мясо механической обвалки. Это обрезки из которых делают фарш. Если это птица, туда попадают даже шкурки», — рассказала Соломатина.

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Врач также отметила, что слипшиеся пельмени указывают на то, что их уже размораживали.

«Лучше выбирать по ГОСТу, смотреть, чтобы были ровные, хорошего цвета. Слипшиеся пельмени — это признак, что они уже размораживались. Мытые пачки, потеки — тоже. Можно отравиться. При готовке нужно быть аккуратным. Важно, чтобы они были хорошо проварены. Это сырое мясо. Можно подцепить что угодно», — заключила диетолог.

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