Россиянам рассказали план действий при подозрении на заражение коронавирусом

Врача следует вызвать на дом, если у человека появились такие симптомы, как кашель, потеря обоняния, тяжелое дыхание, одышка, боль в груди, повышение температуры и ощущение слабости.

Незамедлительно обратиться к специалисту необходимо людям с хроническими и другими сопутствующими заболеваниями. В их числе сахарный диабет, патологии сердца и сосудов, болезни почек и рак. Еще в группе риска по СОVID-19 находятся те, кто контактируют с инфицированными либо приехали из региона с напряженной эпидобстановкой.

Скорую помощь нужно вызывать при температуре 38,5 градуса и более, ощущении нехватки воздуха, сильной одышке и кашле. Отмечается, что участковый врач приходит на дом в течение суток, «скорая» должна прибыть в течение 20 минут. В случае некритического состояния пациента бригада медиков приезжает в течение двух часов.