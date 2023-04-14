Здоровье 14 апреля 2023, 05:05 Россиянам рассказали, от какого завтрака можно растолстеть Диетолог Королева: поздние завтраки могут приводить к набору лишнего веса Pxhere

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Диетолог Маргарита Королева рассказала, что поздние завтраки чреваты набором лишнего веса из-за особенностей метаболизма. Скорость обмена веществ напрямую зависит от того, в какое время человек завтракает, сообщило радио Sputnik.

Чтобы не толстеть, существует определенное время для приема пищи по утрам. Если завтрак отсрочить, скорость обмена веществ снизится. Если ничего не съесть утром, организм начинает экономить энергию и скорость метаболизма будет низкой весь день. А замедление метаболизма как раз и приводит к набору массы тела.

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В таких условиях, уточнила врач, нужно будет очень постараться, чтоб не набрать за день лишних килограммов.

Так как поздний завтрак приводит к набору веса, с приемом пищи сразу после сна тянуть не следует.

«Завтракать нужно в первый час после пробуждения. Это настроит метаболизм на весь день. В условиях хорошего обмена веществ организм сможет лучше распределять энергию, получаемую из пищи», —подытожила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев предупредил, что многие люди начали готовиться к пляжному сезону и сбрасывать вес, но слишком стремительное похудение грозит обратным набором. Прибегая к экстремальным видам похудения действительно можно сбросить много лишних килограммов, но потом вернется еще больше.