Здоровье 13 марта 2023, 18:42 Россиянам рассказали об утренних привычках, нарушающих метаболизм

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Пропуск первого приема пищи и отсутствие белка в рационе нарушают метаболизм и способны испортить самочувствие на весь день. Об этом рассказал фитнес-тренер Станислав Тимонов, сообщил сайт «Ридус».

По словам специалиста, отказ от белковых продуктов по утрам может привести к перепадам настроения и ухудшению концентрации. Также вредной привычкой по утрам является слишком резкий подъем с кровати.

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Как сообщило Ura.ru, после пробуждения лучше отказаться от просмотра сообщений и попробовать начать свой день без гаджетов.

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