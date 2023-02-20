Здоровье 20 февраля 2023, 17:48 Россиянам рассказали об упражнениях для снятия напряжения в спине freepik

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Существует три эффективных упражнения, выполнение которых позволит снять напряжение в спине. Подробнее о них рассказала фитнес-тренер Анна Егорова в беседе со «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, упражнение «кошка» с прогибами в позвоночнике поможет улучшить кровообращение и расслабить мышцы спины. Для его выполнения необходимо встать на четвереньки, напрячь пресс и округлять спину. Как сообщили «Известия», также для снятия напряжения в спине отлично подойдут растягивания с упором на стену.

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Кроме того, расслабить мышцы можно благодаря «позе ребенка» — для этого необходимо сесть на голени, развести пятки в сторону и наклонить корпус к полу. Отмечается, что такое упражнение позволит снять болевые ощущения в пояснице.

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