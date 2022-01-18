Россиянам рассказали об отличительных признаках постковидного синдрома

После коронавируса каждый второй заболевший человек сталкивается с постковидным синдромом. Директор Института здоровьесберегающих технологий Юрий Оболонский в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал, какие симптомы свидетельствуют о таком состоянии.

По словам специалиста, переболевшие коронавирусом люди сталкиваются с психологическими последствиями. Повышается уровень стресса, а также возникает профессиональное выгорание.

«Если человек вышел из красной зоны, ему нужно восстанавливаться месяц, потом нужно наблюдаться, заниматься, ходить к врачам, изучать свой организм, где нанесен более сильный ущерб. Из ста случаев одинаковых нет, поражаются разные органы. Основная нагрузка — потеря мотивации к жизни, к работоспособности», — поделился врач.