Россиянам рассказали об оптимальном соотношении массы тела и роста

Для того, чтобы определить недостаточную, нормальную или избыточную массу тела врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рекомендовала использовать показатель индекса массы тела (ИМТ).

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что для расчета ИМТ, нужно поделить показатель массы тела в килограммах на показатель роста в метрах, взятый в квадрат. Например, для человека ростом 170 сантиметров весом 73 килограмма ИМТ составит 25,2. Оптимальный показатель у взрослых, по словам кардиолога, находится в пределах до 25. Если ИМТ составляет меньше 18,5, то это показатель недостаточной массы тела.

При этом, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если ИМТ больше или равен 25, ставится диагноз «избыточный вес», в случае если ИМТ равен или больше 30 — «ожирение».

Повышенный ИМТ — это один из основных факторов риска многих заболеваний, предупредила Сергеева. Среди этих болезней: сердечно-сосудистые, сахарный диабет 2-го типа, нарушения опорно-двигательной системы, и некоторые онкологические заболевания.

Похудеть за несколько недель до Нового года можно. Для этого нужно соблюдать определенный режим питания и отказаться от некоторых продуктов. При этом от сильного похудения в столь короткие сроки лучше отказаться, ведь резкий сброс веса может отрицательно сказаться на здоровье. Лучше сосредоточиться на легко достижимых результатах.