Здоровье 10 февраля 2023, 13:11 Россиянам рассказали об опасных последствиях защемления нерва Невролог Оксана Алексеева: защемление нерва может привести к развитию радикулита

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Болевые ощущения в области спины и поясницы могут возникать из-за защемления нерва на шее. О негативных последствиях такого опасного состояния рассказала врач-невролог Оксана Алексеева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, защемление нерва может стать причиной отмирания нервных клетов и привести к развитию радикулита.

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Как сообщили «Известия», риски возникновения защемлений возрастают при долгом нахождении человека в одной позе и наличии избыточного веса.

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