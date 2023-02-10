10 февраля 2023, 13:11
Россиянам рассказали об опасных последствиях защемления нерва
Невролог Оксана Алексеева: защемление нерва может привести к развитию радикулита
Болевые ощущения в области спины и поясницы могут возникать из-за защемления нерва на шее. О негативных последствиях такого опасного состояния рассказала врач-невролог Оксана Алексеева в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, защемление нерва может стать причиной отмирания нервных клетов и привести к развитию радикулита.
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Как сообщили «Известия», риски возникновения защемлений возрастают при долгом нахождении человека в одной позе и наличии избыточного веса.
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