Россиянам рассказали об опасности заразиться сальмонеллой от яиц пашот

Многие любят завтракать яйцами, однако есть их лучше сваренными вкрутую или «в мешочек» — так они более полезны. Модное сейчас яйцо пашот и вовсе может стать разносчиком кишечных бактерий, написал «ПолитЭксперт» со ссылкой на NVL.

Яйцо пашот варится без скорлупы в едва кипящей воде. Желтое в нем остается полностью жидким. При этом, чтобы снизился риск вызываемой сальмонеллами острой кишечной инфекции, яйцо должно вариться в кипятке хотя бы три минуты.