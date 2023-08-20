Здоровье 20 августа 2023, 04:32 Россиянам рассказали об опасности укуса осы Аллерголог Продеус назвал смертельно опасным укус осы для аллергиков Pxhere

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Для некоторых людей укус осы может быть смертельно опасен. Как им защитить себя в конце лета, когда этих насекомых больше всего, рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

Гиперчувствительность на укусы ос есть приблизительно у одного процента людей, заявил врач. Примерно у 10% из этих людей от укуса могут развиться анафилактические реакции.

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«Это может сопровождаться не просто банальной аллергией, но и падением давления, потерей сознания и даже летальным исходом», — объяснил врач.

Опасность также в том, что при каждом последующем укусе возрастает риск более тяжелой реакции.

Людям, у которых есть аллергий, аллерголог советует всегда носить с собой шприцы-ручки с адреналином.

«При анафилактической аллергической реакции нужно сразу сделать укол адреналина, тогда человек будет в безопасности», — заявил Андрей Продеус.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что укус осы в лицо, шею и грудь в некоторых ситуациях может привести к летальному исходу.