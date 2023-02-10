10 февраля 2023, 22:52
Россиянам рассказали об опасности смешивания алкоголя с лекарствами
Врач Виталий Холдин: смешивание спиртного и таблеток негативно влияет на работу печени
Смешивание спиртных напитков с лекарственными препаратами может нанести вред организму. О негативных последствиях такого употребления алкоголя рассказал лавный врач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, одновременный прием спиртного и таблеток способен негативно повлиять на работу печени и поджелудочной железы.
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Как сообщил сайт Daily Moscow, такие реакция организма на смешивание возникает из-за интенсивной интоксикации.
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