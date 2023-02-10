Здоровье 10 февраля 2023, 22:52 Россиянам рассказали об опасности смешивания алкоголя с лекарствами Врач Виталий Холдин: смешивание спиртного и таблеток негативно влияет на работу печени

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Смешивание спиртных напитков с лекарственными препаратами может нанести вред организму. О негативных последствиях такого употребления алкоголя рассказал лавный врач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, одновременный прием спиртного и таблеток способен негативно повлиять на работу печени и поджелудочной железы.

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Как сообщил сайт Daily Moscow, такие реакция организма на смешивание возникает из-за интенсивной интоксикации.

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