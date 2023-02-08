Здоровье 08 февраля 2023, 18:55 Россиянам рассказали об опасности самостоятельного назначения антидепрессантов Психолог Софья Сулим: назначать антидепрессанты должен только врач

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Самостоятельное назначение антидепрессантов грозит серьезными и опасными для здоровья последствиями. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, эти лекарственные препараты имеют отложенный негативный эффект. Неконтролируемый прием антидепрессантов не решит проблему, а только ее усугубит.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», назначать антидепрессанты должен исключительно врач.

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