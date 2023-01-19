Здоровье 19 января 2023, 13:39 Россиянам рассказали об опасности самоназначения антибиотиков Неправильное употребление антибиотиков может привести к анафилактическому шоку

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Многие люди при малейших признаках простудных заболеваний и в период вспышек сезонных болезней привыкли самостоятельно назначать себе прием антибиотиков. Об опасности такого неконтролируемого употребления препаратов рассказала врач-инфекционист Татьяна Когут в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, антибиотики могут не подойти при лечении ОРВИ и причинить организму вред.

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По данным РИА ФАН, также прием сильнодействующих препаратов без назначения врача может привести к анафилактическому шоку.

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