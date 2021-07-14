Россиянам рассказали об опасности пропуска второй вакцины от коронавируса

Поле того, как пациент сделал прививку первым компонентом прививки от коронавируса, вторую дозу можно перенести еще на несколько недель. Однако сильно откладывать процедуру не стоит. Об этом рассказал врач Борис Чурадзе.

«Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию», - рассказал Чурадзе в интервью радиостанции Sputnik.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что если речь идет о планировании отпуска или командировке, то во главе угла должна стоять вакцинация. Перенос вакцинации вторым компонентом не повлияет на формирование иммунитета.

Однако, по словам врача, чем быстрее человек вакцинируется, тем быстрее сформируется иммунитет. Более того, по рекомендации Минздрава, если прошло больше полугода и все еще не введен второй компонент, то необходимо вакцинироваться заново двумя компонентами. Чурадзе отметил, что в период пандемии коронавируса важно соблюдать сроки, которые помогут быстрее достичь целевых значений клеточного и гуморального иммунитета.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в среду сообщил, что в России вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября 2021 года.