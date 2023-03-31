Здоровье 31 марта 2023, 14:16 Россиянам рассказали об опасности переизбытка витаминов в организме

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Витаминные комплексы позволят устранить дефицит необходимых микроэлементов в организме, однако чрезмерный прием таких препаратов может вызвать сильную аллергическую реакцию. Об этом рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в настоящее время очень трудно найти по-настоящему качественные витаминные комплексы. Также диетолог отметила, что при приеме разных витаминов необходимо учитывать их совместимость.

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Как сообщил сайт «Экономика сегодня», переизбыток полезных микроэлементов может привести к развитию аллергии.