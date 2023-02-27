27 февраля 2023, 13:09
Россиянам рассказали об опасности остаточных явлений после болезни
После перенесенного простудного заболевания, гриппа или ОРВИ у человека могут сохраниться остаточные явления. Об их опасности рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, остаточные явления в виде покашливания и утомляемости после выздоровления указывают на проявление хронических заболеваний. Они, в свою очередь, могут привести к нарушениям в работе щитовидной железы.
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Как сообщили «Известия», к опасным последствиям перенесенного заболевания также относятся бронхит, гастрит и анемия.
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