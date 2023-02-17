17 февраля 2023, 14:10
Россиянам рассказали об опасности малоподвижного образа жизни
Врач Алексей Хухрев: отсутствие физнагрузок может привести к спазмам мышц и пневмонии
Здоровье на долгие годы невозможно сохранить без регулярных физических нагрузок и постоянной активности. О том, чем опасен малоподвижный образ жизни для людей, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, при отсутствии какой-либо физической активности возникает напряжение в теле, из-за чего появляются боли. Также малоподвижный образ жизни способствует набору лишнего веса, развитию пневмонии и возникновению спазмов мышц.
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Как сообщила «Свободная пресса», при недостатке активности усугубляется течение хронических заболеваний. Так, при малоподвижном образе лечить больного с диабетом становится намного сложнее из-за снижения способности мышц использовать глюкозу.
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