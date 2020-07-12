Россиянам рассказали об опасности кофе в жару

Всем любителям кофе в летний период стоит тщательнее следить за количеством выпитого напитка в течение дня, ведь употребление кофе в жару может нанести вред организму.

Врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева объяснила в интервью радио Sputnik, что основное действие кофе — это ускорение выведения жидкости из организма. В этой связи, в жаркую погоду употребление большого количества этого напитка может привести к обезвоживанию.

«Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием», — предупредила Ярцева.

Если у человека в течение дня есть дополнительная физическая активность, то ему также следует ограничить употребление кофе. «Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару — еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости», — объяснила врач.

Ярцева также порекомендовала не выпивать больше одной чашки кофе в день людям, у которых есть мочекаменные болезни и поражение почек, связанное с нарушением фильтрации.

Специалист также отметила, что разницы в температуры напитка для организма нет. Максимальное количество кофе в день, которое легко восполняется жидкостью и не способно навредить, — это три чашки.

Ранее специалист в области питания, нутрициолог Мария Калугина рассказала, какие продукты не рекомендуется употреблять в жаркое время года. По ее словам, сейчас стоит избегать жирной и тяжелой пищи, так как жара негативно влияет на организм. Помимо этого, нужно отказаться от быстро портящихся продуктов: молочки с коротким сроком хранения, мяса в маринаде, морепродуктов, тартара из рыбы или мяса и карпаччо.