Россиянам рассказали об опасности использования деревянной разделочной доски
Деревянные разделочные доски могут быть крайне опасны для здоровья человека, так как они являются рассадником опасных бактерий. Таким мнением поделился пользователь китайского приложения WeChat И Пиньхуэй. Об этом сообщили Nation News.
Пиньхуэй заявил, что такие доски являются главным источником грязи и бактерий на кухне. Главная проблема такой кухонной посуды заключается в том, что на ней готовят различные блюда, а после на доске могут оставаться бактерии, среди которых — кишечная палочка.
«Согласно данным исследований, на одном квадратном сантиметре поверхности разделочной доски может находиться до двух миллионов стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки», — отметил автор.
Специалист посоветовал очищать разделочные доски с помощью кипятка, так как высокая температура способна убивать бактерии. Кроме того, после мытья необходимо провести дезинфекцию доски с помощью соли.