Россиянам рассказали об опасности чая

Людям с высоким артериальным давлением может быть противопоказано употреблять чай. Речь идет о тех, у кого есть чувствительность к кофеину. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Такое заявление Гинзбург сделал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Нужно учитывать такой фактор, как чувствительность людей к кофеину, она все-таки у разных людей разная. У людей, чувствительных к кофеину, чай повышает артериальное давление», — отметил он.

При этом диетолог добавил, то обычно чай повышает давление не так интенсивно, как кофе. Однако этот напиток тоже содержит в себе кофеин, и люди по-разному на него реагируют.

«Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо», — подчеркнул Гинзбург.

Он объяснил, что кофеин способен повышать давление за счет сужения стенок сосудов и повышения их тонуса. При этом давление может увеличиваться не равномерно во всем организме, а лишь в отдельных местах — например, только в сосудах головного мозга или в сосудах почек.