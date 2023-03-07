Здоровье 07 марта 2023, 13:12 Россиянам рассказали об идеальных продуктах для завтрака

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При выборе продуктов на завтрак лучше всего отдать предпочтение тем, в которых содержится большое количество сложных углеводов и клетчатки. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Светлана Павличенко в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, одним из лучших вариантов сбалансированного завтрака являются каши из цельнозерновых круп. Утром особенно полезна овсянка, которая способна зарядить человека бодростью в первую половину дня.

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Также диетолог посоветовала есть на завтрак бутерброд с авокадо и слабосоленой рыбой.

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