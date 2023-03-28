Здоровье 28 марта 2023, 13:43 Россиянам рассказали об эффективных методах лечения аллергии

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Для эффективного лечения аллергии существует два направления. Об этих методах рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, первый способ заключается в иммунотерапии с помощью вакцин. Второй метод, при котором капельным путем лимфоциты пациента и его собственные иммунные клетки наносят на слизистую оболочку носа, является более современным и передовым.

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Врач отметила, что такая процедура абсолютно безболезненна, лечение может занять около двух недель.