Россиянам рассказали об эффективном методе борьбы с храпом

Физическая нагрузка помогает бороться с храпом. Достаточно выполнять гимнастический комплекс, в который входит несколько упражнений. Об этом сообщило издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и здоровье».

По словам медицинских специалистов, справиться с неприятным симптомом помогает деревянная палочка, которую нужно сжимать в зубах. Такое упражнение стоит выполнять на протяжении трех-четырех минут.

Кроме того, помочь может движение челюсти по и против часовой стрелки. Выполнять такое упражнение стоит по десять раз на каждую сторону, написало ИА Nation News.

Также можно отодвигать корень языка к горлу. Рот при этом должен быть закрыт. На это упражнение стоит тратить 30 секунд. Как подчеркнули специалисты, лучше всего делать по три подхода. Тогда эффект от занятий будет намного лучше.

Последним методом является произношение определенных звуков. Необходимо произносить звуки «И» и «У». В этот момент напрягайте мышцы шеи. Сделать нужно 20 подходов на каждую букву.