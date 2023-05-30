Здоровье 30 мая 2023, 13:39 Россиянам рассказали о закуске, которая позитивно сказывается на работе кишечника Гастроэнтеролог Вялов: ферментированные овощи действительно полезны для здоровья кишечника

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Ферментированные овощи, такие как огурцы и капуста, действительно полезны для здоровья кишечника. Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Как отметил медик, порой врачи рассматривают эти продукты как верные лекарства из числа народной медицины. В ферментированных продуктах содержится клетчатка и ценные органические кислоты.

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«С точки зрения науки, ферментирование — это процесс превращения углеводов в спирты и диоксид углерода или органические кислоты. Полезно ли это для здоровья? Да», — процитировали «Народные новости»гастроэнтеролога.

Квашенная капуста и кислые огурцы стимулируют перистальтику кишечника, очищают его и поддерживают рост микрофлоры, резюмировал медик.