Здоровье 06 декабря 2022, 15:06 Россиянам рассказали о вреде регулярного употребления лапши быстрого приготовления Частое употребление лапши быстрого приготовления может привести к развитию диабета

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Популярная среди студентов и не только лапша быстрого приготовления не несет никакой пользы для организма и в определенных случаях вредит здоровью. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт Ad-Diyar.

По мнению диетологов, этот продукт может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта из-за очень сложного усвоения организмом. Также лапша зачастую провоцирует вздутие и негативно влияет на фигуру.

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Большое количество содержащихся в продукте жиров плохо сказываются на работе сердца, а специи в комплекте повышают артериальное давление. Если часто употреблять лапшу быстрого приготовления, то есть риски возникновения сахарного диабета и ожирения.

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