06 декабря 2022, 15:06
Россиянам рассказали о вреде регулярного употребления лапши быстрого приготовления
Частое употребление лапши быстрого приготовления может привести к развитию диабета
Популярная среди студентов и не только лапша быстрого приготовления не несет никакой пользы для организма и в определенных случаях вредит здоровью. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт Ad-Diyar.
По мнению диетологов, этот продукт может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта из-за очень сложного усвоения организмом. Также лапша зачастую провоцирует вздутие и негативно влияет на фигуру.
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Большое количество содержащихся в продукте жиров плохо сказываются на работе сердца, а специи в комплекте повышают артериальное давление. Если часто употреблять лапшу быстрого приготовления, то есть риски возникновения сахарного диабета и ожирения.
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