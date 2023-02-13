13 февраля 2023, 23:01
Россиянам рассказали о вреде обгрызания ногтей
Дерматолог Егорова: привычка грызть ногти грозит риском заражения паразитами
Привычка грызть ногти зачастую отмечается как у детей, так и у взрослых людей. О двух весомых причинах избавиться от нее рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова сайту «Аргументы и факты».
По словам специалиста, при постоянном обгрызании ногтей появляются риски заражения организма паразитами и болезнетворными бактериями. Они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и вызывают инфекции.
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Как сообщил «Царьград», такая привычка также может поспособствовать развитию онихолизиса, при котором ноготь совсем перестает расти.
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