Здоровье 13 февраля 2023, 23:01 Россиянам рассказали о вреде обгрызания ногтей Дерматолог Егорова: привычка грызть ногти грозит риском заражения паразитами

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Привычка грызть ногти зачастую отмечается как у детей, так и у взрослых людей. О двух весомых причинах избавиться от нее рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова сайту «Аргументы и факты».

По словам специалиста, при постоянном обгрызании ногтей появляются риски заражения организма паразитами и болезнетворными бактериями. Они негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и вызывают инфекции.

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Как сообщил «Царьград», такая привычка также может поспособствовать развитию онихолизиса, при котором ноготь совсем перестает расти.

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