06 февраля 2023, 17:30
Россиянам рассказали о внешних признаках, указывающих на проблемы с щитовидкой
Врач Иван Руссу: отеки и повышенная потливость могут указывать на проблемы с щитовидкой
Серьезные нарушения в работе щитовидной железы можно распознать по некоторым внешним признакам. Об этом сообщил врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу в беседе с Life.
По словам специалиста, увеличение глаз и раздвоение картинки указывают на проблемы с щитовидкой. Также такого рода нарушения можно распознать по чрезмерному выпадению волос, отекам и повышенной потливости.
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Кроме того, из-за замедления обмена веществ у человека шелушится кожа, истончаются ногти и увеличивается масса тела.
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