Здоровье 06 февраля 2023, 17:30 Россиянам рассказали о внешних признаках, указывающих на проблемы с щитовидкой Врач Иван Руссу: отеки и повышенная потливость могут указывать на проблемы с щитовидкой

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Серьезные нарушения в работе щитовидной железы можно распознать по некоторым внешним признакам. Об этом сообщил врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу в беседе с Life.

По словам специалиста, увеличение глаз и раздвоение картинки указывают на проблемы с щитовидкой. Также такого рода нарушения можно распознать по чрезмерному выпадению волос, отекам и повышенной потливости.

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Кроме того, из-за замедления обмена веществ у человека шелушится кожа, истончаются ногти и увеличивается масса тела.

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