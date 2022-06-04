Россиянам рассказали о влиянии пива на размер талии

В основе подавляющего большинства программ по снижению веса лежит подсчет калорий и контроль их количества. Однако употребление алкоголя нарушает все расчеты, так как этанол способствует замедлению метаболизма, что приводит к набору лишних килограммов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Этиловый спирт — это токсин. На время обезвреживания этого вещества все остальные процессы в организме замедляются. Печень должна переработать и вывести его из организма, пока этанол не повредил мозг человека. Поэтому этанол замедляет скорость переработки пищи», — пояснила Соломатина.

Также она указала на повышение уровня глюкозы в крови при употреблении алкогольных напитков. Это запускает в организме процессы, которые ведут к отложению жиров. Поэтому употребление алкоголя приводит к быстрому набору лишних килограммов.

Соломатина предупредила об опасности экстремальных диет. Это не всегда безопасно, а прежний вес вернется назад, отметила диетолог.