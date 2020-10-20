Россиянам рассказали о вероятности подхватить COVID-19 в самолете

За все время пандемии зарегистрированы лишь единичные случаи заражения коронавирусом во время перелета. В самолетах есть сразу несколько барьеров, препятствующих передаче инфекции, сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

С начала 2020 года воздушным транспортом воспользовались 1,2 миллиарда пассажиров. При этом было зарегистрировано лишь 44 случая COVID-19, при которых заражение могло произойти на борту, сказано в отчете IATA.

«Это один случай на 27 миллионов», — отметил в разговоре с Lonely Planet медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл. По его словам, даже если 90% случаев передачи инфекции не вошли в статистику, то заразился один из 2,7 миллиона пассажиров, что также крайне мало.

«Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство подтвержденных случаев произошло до того, как ношение масок в полете стало широко распространено», — добавил Пауэлл.

В свою очередь, авиакомпании Airbus, Boeing и Embraer провели собственное исследование, которое подтвердило, что система воздухообмена в самолете ограничивает распространение вирусов. В современных воздушных судах установлены высокоэффективные фильтры (HEPA) — такие же используют в медицинских учреждениях.

Кроме того, воздух в салоне движется от потолка к полу, что также не дает вирусам распространиться. Также микроорганизмы задерживаются на масках и, наконец, оседают на высоких спинках кресел.