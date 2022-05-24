Россиянам рассказали о свойствах инжира замедлять старение клеток

Инжир является крайне полезным продуктом, в составе которого содержится большое количество полезных микроэлементов. Одна из главных особенностей инжира — замедление старения. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Planet Today.

Вещества, которые находятся в составе инжира, крайне благоприятно сказываются на здоровье человека. Например, антиоксиданты, которыми богато это растение, способны замедлять процесс старения. Кроме того, они улучшают состояние кожи, предотвращают воспаления и укрепляют иммунную систему.

Также в инжире содержатся соединения, которые укрепляют стенки сосудов и делают их более эластичными. Эти соединения участвуют в стабилизации давления.

Магний, который тоже находится в инжире, помогает в борьбе с судорогами в конечностях. Он благоприятно сказывается на работе ЖКТ.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что букеты из фруктов и ягод, которые часто дарят женщинам вместо привычных цветов, имеют свои особенности и даже бывают опасны для здоровья. По ее словам, такие подарки довольно быстро портятся.