Россиянам рассказали о «супер-распространителях» коронавируса

Некоторые переболевшие коронавирусом люди могут оставаться заразными в течение длительного времени. Таких пациентов медики называют «супер-распространителями».

Иммунная система этих людей толерантна к присутствию вируса в организме, объяснил доцент РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов в беседе с ТАСС.

Чаще всего такие люди — это бессимптомные носители, и они длительное время выделяют инфекцию, заражая окружающих.

В то же время, как отметил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков, среднестатистический пациент, который перенес ковид, перестает быть заразным через 7-10 дней после проявления первых симптомов.

Дальнейшее течение болезни и осложнения, по его словам, могут проходить уже без присутствия вируса в организме. Распространение вируса начинается не с первого дня болезни, уточнил эксперт, а спустя пару дней. При этом отсутствие симптомов не означает, что человек не заразен. В случае заражения «дельта»-штаммом, добавил Коновалов, инкубационный период может быть увеличен.

Более 100 тысяч жителей Бранденбурга получили уведомление о полном прохождении вакцинации от коронавируса. При этом им ввели только первую дозу препарата.